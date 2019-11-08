Ученые раскрыли секрет генетического состава Римской империи

Группа ученых из Стэндфордского университета, Венского университета и Римского университета Сапиенца провели анализ 127 образцов ДНК, чтобы исследовать произошедшие за последние 12 тысяч лет генетические изменения.

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По их данным, со времен мезолита и до современности, было отмечено два существенных генетических изменения. Ученые опубликовали результаты своей работы в издании Science.

Речь идет о совпадающих с трансформациями торговых путей и миграцией населения периодах — через Средиземноморье, Европу и Северную Африку.

Древний Рим был столицей империи с населением около 70 миллионов человек, но ученым до сих пор мало что известно о генетике ее граждан. Исследователи работали со 127 геномами, полученными путем археологических раскопок 29 исторических памятников в Риме и его окрестностях за последние 12 тысяч лет.

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Основные изменения совпадают с появлением земледелия в районах современных Турции и Ирана около восемь тысяч лет назад и переходом к железному веку, когда из Прикаспия и Причерноморья пришли скотоводы.

В момент основания генетический состав региона был близок к современному. В 753 году население Рима генетически почти ничем не отличалось от остальных жителей Южной и Западной Европы.

Затем оно изменилось под влиянием иммиграции с Ближнего Востока с последующим притоком «крови» из Европы.

Иными словами, генофод римлян был сформирован под влиянием переселения народов после военных кампаний и развития работорговли. Этот вывод в особенности верен в отношении момента, когда влияние империи начало распространяться на три континента. В ней тогда проживали разные расы и народы, которые были перемешаны социальными катаклизмами.

Быстрой смене генетического состава населения Рима также способствовали эпидемии болезней, несколько раз практически полностью уничтожившие жителей.