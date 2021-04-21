Ученые раскрыли причину «мозгового тумана» у переболевших ковидом

Биологи из Британии и Швейцарии изучили на мышах, как коронавирус проникает в мозг, и какие виды повреждений вызывает. Результаты исследования пролили свет на причину «мозгового тумана» у переболевших ковидом, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на научный сайт bioRxiv.

Люди во время болезни и после выздоровления часто жалуются на «мозговой туман», который проявляется в снижении реакции, рассеянности, апатии, повышенной утомляемости и сонливости. У многих возникают когнитивные нарушения, проблемы с памятью, бессонница и тревожность.

У пожилых людей коронавирус обостряет болезни Паркинсона и Альцгеймера. Но то, каким образом коронавирус действует на мозг, до сих пор до конца не изучено. Ученые использовали для изучения этого влияния мышей с человеческим рецептором hACE2. Исследователи заражали мышей через нос малыми или высокими дозами коронавируса и следили за тем, как он действует на мозг.

Спустя семь дней после этого вирус проник в мозг через обонятельную луковицу. При высоких дозах ученые замечали, что вирус более широко распространяется в головном и спинном мозге. Именно это приводит к потере вкуса и обоняния, а также сильным головным болям при легкой форме ковида.

Несколько областей коры мозга в его передней части отвечают за память и внимание. Поэтому во время заражения их работа может быть нарушена. Вирус распространяется в нескольких типах клеток. Сначала он инфицирует нейроны. Это не приводит к их гибели, но вирус вызывает процесс апоптоза иммунных клеток и клеток микроглии. При этом ни одна из них не была заражена вирусом напрямую.

«Нейроны не умирают, но могут способствовать гибели соседних неинфицированных клеток», — отметили ученые.

Российские ученые ранее разработали кожный тест на иммунитет к коронавирусу.