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    06 ноября 2020, 15:13

    Ученые раскрыли физический смысл чисел в таблице Менделеева

    Полина Петрова

    Ученые из инновационного центра «Сколково» раскрыли физический смысл неизвестных чисел в таблице Менделеева. Уточняется, что впервые с 1984 года специалистам удалось приблизиться к сути и вычислить их значения, пишет ToDay News Ufa со ссылкой на Journal of Physical Chemistry.
    Ученые раскрыли физический смысл чисел в таблице Менделеева

    Автор работы Артем Огнев рассказал, что около 15 лет думает, как быть с нерешенной задачей чисел Мендеева. Рассуждая над работой, исследователи пришли к выводу, что у каждого числа есть физическое и химическое значение.

    С помощью характеристики атомного радиуса и электроотрицательности специалисты сделали вычисления для всех атомов и использовали их для создания карты свойств химических элементов.

    Накануне 150-летия знаменитой таблицы Менделеева в минувшем году дизайнер Игорь Чапурин разработал линию одежды, выполненную в авторской стилистике. Коллекция посвящена элементам таблицы. Она включила в себя стильные свитшоты, мягкие брюки, комфортные куртки-бомберы, футболки и жилеты нейтральных оттенков, изготовленные из хлопка и неопрена. Модели принадлежат стилю smart casual.