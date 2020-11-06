Ученые раскрыли физический смысл чисел в таблице Менделеева

Автор работы Артем Огнев рассказал, что около 15 лет думает, как быть с нерешенной задачей чисел Мендеева. Рассуждая над работой, исследователи пришли к выводу, что у каждого числа есть физическое и химическое значение.

С помощью характеристики атомного радиуса и электроотрицательности специалисты сделали вычисления для всех атомов и использовали их для создания карты свойств химических элементов.

Накануне 150-летия знаменитой таблицы Менделеева в минувшем году дизайнер Игорь Чапурин разработал линию одежды, выполненную в авторской стилистике. Коллекция посвящена элементам таблицы. Она включила в себя стильные свитшоты, мягкие брюки, комфортные куртки-бомберы, футболки и жилеты нейтральных оттенков, изготовленные из хлопка и неопрена. Модели принадлежат стилю smart casual.