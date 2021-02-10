Ученые РАН создали инновационную детскую присыпку

Ученые РАН разработали гипоаллергенную детскую присыпку, которая работает как профилактика бактерий и грибков широкого спектра. Об этом сообщил NEWS.ru.

Ведущий научный сотрудник Института биологии гена РАН Игорь Гольдман рассказал, что главным компонентом присыпки стал инновационный белок — аналог лактоферрина человека, который содержится в грудном молоке. Он обладает бактерицидным эффектом, который защищает ребенка от различных инфекций и является профилактикой грибков. Гольдман уточнил, что использовать разработку можно не только в уходе за детьми.

«Мы полагаем, что продукт получит широкое распространение не только в уходе за новорожденными детьми, но и как гигиеническое средство для взрослых», — рассказал он.

Ученый добавил, что первая партия продукта может быть готова к выпуску уже в этом году. Эксперты уверены, что присыпка будет иметь большую перспективу на экспорт.

«Работа проводилась совместно с главным внештатным детским специалистом по профилактической медицине Минздрава, руководителем НИИ педиатрии и охраны здоровья детей ЦКБ РАН, академиком Лейлой Барановой-Намазовой», — уточнил Гольдман.