15 августа 2023, 16:56
Ученые РАН разработали способ переработки пластика в нефтепродукты
Специалисты «Института катализа СО РАН» придумали способ переработки пластика обратно в нефтепродукты. Об этом сообщила один из авторов исследования Валерия Крестьянинова в беседе с «Газетой.Ru».
По словам лаборанта, исследователи синтезировали термолизное масло из разных видов бытового пластика, благодаря этому в полученном сырье удалось в разы снизить содержание хлора.
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Отмечается, что в будущем на основе проведенного исследования ученые планируют создать безотходный цикл производства нефтепродуктов.
Пластик
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