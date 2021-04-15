Ученые: птерозавры имели шею длиннее, чем у жирафов

Птерозавры были первыми животными на Земле, которые летали с помощью взмахов крыльями. Их шея была длиннее, чем у жирафов, сообщил журнал iScience.

Палеонтологи из Портсмутского университета исследовали остатки шейных позвонков древнего летающего ящера аджархида. Они сделали вывод, что шейные позвонки птерозавров имели сложную структуру, напоминающую колесо велосипеда со спицами. Благодаря такой конструкции шея имела прочную и легкую структуру.

Ученые впервые узнали о подобном эволюционном решении.

Полученные данные исследователи хотят использовать в промышленности для создания прочных и легких высоких конструкций.

Несмотря на длинную шею, голова птерозавров была очень крупной. А еще они легко удерживали на весу крупную добычу, отметил сайт Pravda.Ru.

Представители семейства аджархидов жили 225-66 миллионов лет назад в Марокко. Размах крыльев птерозавра достигал четырех-шести метров.