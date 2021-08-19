Ученые провели эксперимент на мухах, чтобы узнать, как влияет одиночество на людей

Ученые предположили, что нарушение сна и набор веса чаще происходит у одиноких людей. Для этого они провели эксперимент на мухах дрозофилах. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежные СМИ.

По их данным, дрозофилы, которые были изолированы от других особей, начали меньше спать и при этом больше есть. Это связано с нарушением работы нейронов в мозгу, которые связаны с регуляцией физиологических процессов.

Ученые предположили, что точно так же одиночество влияет и на людей.