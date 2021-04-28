Ученые придумали, как уничтожить коронавирус за секунду

Ученые Техасского университета A&M заявили, что нашли способ уничтожения коронавируса SARS-CoV-2 за секунду с помощью высокой температуры. Специалисты считают, что это открытие позволит найти средства для предотвращения распространения коронавируса на большие расстояния, сообщила газета «Известия».

Способ мгновенного уничтожения SARS-CoV-2 был найден во время эксперимента. Ученые собрали установку из отрезка трубы из нержавеющей стали. Через нее протекал раствор, содержащий коронавирус. Трубу нагревали до высокой температуры. При этом вирус испытывал тепловое воздействие только в течение нескольких секунд.

Однако при нагревании раствора почти до 72 градусов в течение 0,5 секунды, титр вируса снижался в 100 тысяч раз. По мнению исследователей, этого достаточно для уничтожения SARS-CoV-2.

Новый способ ученые предлагают использовать в системах вентиляции и отопления, кондиционирования и очистки воздуха.

Пандемия коронавируса началась в 2019 году. С тех пор по всему миру выявили почти 150 миллионов случаев заражения этим вирусом.