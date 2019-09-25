Ученые придумали быстрый и точный способ определения времени смерти человека

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Новую технологию точного определения смерти человека на месте преступления разработала группа российских и итальянских химиков. Раньше судмедэксперты делали вывод буквально «на глаз», то есть после визуального осмотра, а затем подкрепляли предположение длительными исследованиями в лаборатории.

Новая система предполагает использования микрофлюидной бумаги. Она позволит определить концентрацию аммония в определенной части глаза умершего человека. Результат анализа доступен мгновенно. Мобильное приложение проанализирует его и выдаст точное время смерти. Ученые Сеченовского университета и их коллеги из Университета Вероны уверены: их разработка станет нормой в работе криминалистов, которым необходимо быстро определять этот показатель.

Научный сотрудник лаборатории фармакокинетики и метаболомного анализа Сеченовского университета Ксения Шестакова пояснила, что замер содержания аммония делается в стекловидном теле — студнеобразном веществе, которое находится в пространстве между сетчаткой и хрусталиком. Эта часть глаза защищена от бактериального и химического взаимодействия. Микрофлюидные тест-полоски — это сложенная определенным образом хроматографическая бумага. Ее нагревают, а затем на некоторые части наносят образцы стекловидного тела. При контакте с реагентом, которым пропитана бумага, появляется результат, который необходимо сфотографировать камерой обычного смартфона. Мобильное приложение проанализирует снимок и оценит изменение цвета.

Эффективность методики уже проверены. Ученые сравнили результаты анализа стандартного определения времени смерти, полученные в лаборатории, с экспресс-методом при помощи микрофлюидных тест-полосок. Во всех 25 случаях точное время смерти было известно. Эксперты отметили, что уровень ионов аммония позволяет достаточно точно определить, когда человек погиб.