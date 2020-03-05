Ученые предупредили о критическом сокращении озонового слоя над Арктикой

В конце февраля понижение общего содержания озонового слоя над севером Восточной Сибири достигло 30-40 единиц Добсона относительно средних многолетних значений. При этом минимальные абсолютные значения достигли 260. О возникновении «озоновой дыры» можно будет говорить при уровне ниже 220.

Причиной разрушения озонового слоя стало формирование сильного и устойчивого стратосферного полярного вихря с экстремально низкими температурами.

При этом сильное разрушение озонового слоя прогнозируется в марте и апреле 2020 года.

«Разрушение стратосферного озона может привести к увеличению уровней приземной ультрафиолетовой радиации, которые могут быть опасны для здоровья человека», — приводит агентство сообщение входящего в состав Росгидромета ФГБУ «ЦАО».

Правда, ослабить неблагоприятное воздействие солнечной радиации способна облачность. В Гидрометцентре постоянно рассчитывают ее индекс. Эта информация, как подчеркнули ученые, имеет большое значение в условиях нынешнего сильного разрушения озонового слоя.

Начало марта будет аномально теплым на всей территории России, особенно это будет заметно в столичном регионе, в арктической зоне Урала и Западной Сибири.