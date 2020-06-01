Ученые предупредили, что горячий чай может стать причиной онкологии

Исследование показало, что одна чашка горячего напитка в день увеличивает риск развития онкологии пищеварительной системы, причем чай считается горячим, даже если его температура 65-69 градусов. В этом случае риск увеличивается.

Ученые заявили, что чая должен быть температуры в 56-60 градусов.

«Чай температурой 70 градусов увеличивает риск возникновения рака пищевода в восемь раз. Если пить чай в течение двух минут после заваривания, этот риск будет в пять раз выше, чем через четыре минуты», — рассказали исследователи.

Они также порекомендовали обязательно сливать первую заварку чая, чтобы избавиться от пестицидов.

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