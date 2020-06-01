    01 июня 2020, 02:29

    Ученые предупредили, что горячий чай может стать причиной онкологии

    Александра Каширина

    Употребление слишком горячего чая может привести к риску развития рака в органах пищеварения. К такому выводу пришли иранские ученые, сообщил портал MedikForum.ru.
    Ученые предупредили, что горячий чай может стать причиной онкологии

    Исследование показало, что одна чашка горячего напитка в день увеличивает риск развития онкологии пищеварительной системы, причем чай считается горячим, даже если его температура 65-69 градусов. В этом случае риск увеличивается.

    Ученые заявили, что чая должен быть температуры в 56-60 градусов.

    «Чай температурой 70 градусов увеличивает риск возникновения рака пищевода в восемь раз. Если пить чай в течение двух минут после заваривания, этот риск будет в пять раз выше, чем через четыре минуты», — рассказали исследователи.

    Они также порекомендовали обязательно сливать первую заварку чая, чтобы избавиться от пестицидов.

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