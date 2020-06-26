Ученые представили суду кости в 3D формате

Открытие принадлежит сотрудникам Университета Портсмута. Они представили фрагменты поврежденных человеческих костей в 3D формате. Такая технология позволит предоставить находки присяжным во время заседания суда в качестве улик.

До этого экспертам приходилось складывать поврежденные кости вручную. Теперь же их физическую форму возможно восстановить с помощью трехмерной визуализации и печати.

Новый метод позволит как можно меньше прикасаться к останкам и сократит негативное воздействие на окружающую среду. Благодаря этому изобретение исследователей повышает ценность судебно-медицинских расследований и представления доказательств в зале суда, отметило ИА Nation News.