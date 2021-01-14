Ученые предрекли короткий 2021 год из-за ускорения вращения Земли

Этот год для землян может стать короче, чем предыдущий. Об этом сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте физико-технических и радиотехнических измерений. Все дело в ускоренном вращении нашей планеты.

«По предварительному прогнозу — да (короче — прим. ред.), но лишь при условии сохранения нынешних показателей ускорения вращения Земли», — передает РИА «Новости» слова ученого.

Ранее в СМИ появилась информация, что в связи с ускорением вращения Земли в 2020 году зафиксировано сразу 28 самых быстрых дней в истории наблюдений, которые длятся с 1960 года. 19 июля 2020 года оказалось короче обычного на рекордные 1,4 миллисекунды. А 2021 год будет еще короче.

В начале января канадские ученые заявили, что в ближайшее время самый древний лед планеты может растаять. Этот лет сохранился на участке между канадским арктическим архипелагом и Гренландией. Для участка предполагалась роль убежища для арктических животных. Но выяснилось, что он тает быстрее остальной Арктики. Спасти ситуацию сможет только охлаждение планеты.