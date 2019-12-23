Ученые предрекли человечеству падение уровня интеллекта на 50%

Повышенное содержание углекислого газа в атмосфере может негативно сказаться на интеллектуальных способностях населения Земли. Они снизятся, даже если выбросов парниковых газов станет меньше.

К таким выводам пришли специалисты из Университета Колорадо в Боулдере. Пресс-релиз, содержащий информацию о изменениях уровня интеллекта человечества, размещен на портале Phys.org.

Ученые выяснили, насколько обучение детей в классе зависит от уровня диоксида углерода. Подобные эксперименты проводились и раньше. Действительно, при высокой концентрации газа возникало воздействие на умственные способности. Проблема решалась простым проветриванием. Тем не менее эффект, который оказывает насыщенный углекислым газом свежий воздух, оставался неизвестным.

По мнению экспертов, ситуация может развиваться по двум сценариям. В первом случае количество выбрасываемого в атмосферу природного газа уменьшается, во втором — уровень выбросов остается неизменным. И в том, и в другом случае когнитивные способности человека станут ниже.

Ученые подсчитали, что лучшим вариантом будет падение интеллекта к 2100 году на 25%. При наиболее худшем положении дел человечество поглупеет на 50%.