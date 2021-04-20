Ученые предположили, сколько еще сможет работать МКС

Международная космическая станция сможет работать еще как минимум 10 лет. Об этом ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт рассказал сайту телеканала «Звезда».

«Сразу можно сказать, что возможности МКС в части срока службы, срока эксплуатации, не оцениваются вот такими утверждениями, заявлениями. МКС может проработать еще дольше даже новых сроков. Говорят, что после 2024 или 2025 года, а я сразу могу сказать, что еще 10 лет гарантировано, и никаких новых проблем здесь не будет. То есть как сейчас эксплуатируется, примерно в том же режиме можно и продолжить», — заявил эксперт.

Он добавил, что станция еще не выработала тех ресурсов, когда возникает разговор о том, что сейчас все начнет рушиться. Эйсмон заявил, что может утверждать это, опираясь на опыт при эксплуатации других космических аппаратов. Он привел в пример проект НАСА «Хаббл», который не моложе МКС, но продолжает свою работу.