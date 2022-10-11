Ученые предположили, с чем может быть связан феномен «дежа вю» | 360°

Все новости

Подмосковье

11 октября 2022, 14:57

Птицеводческий комплекс построили в Волоколамске

Подмосковье

11 октября 2022, 14:57

Свыше 51 тысячи детей из Королева приняли участие в школьном этапе всероссийской олимпиады

Реклама

Мир

11 октября 2022, 14:49

Часть Львова осталась без света после удара

Спецоперация

11 октября 2022, 14:47

Песков оценил достижение целей России в ходе спецоперации

Спецоперация

11 октября 2022, 14:44

Часть населенных пунктов Днепропетровской области осталась без света

Интересное

11 октября 2022, 14:40

Ученые выяснили, сколько друзей необходимо человеку для счастья

Мир

11 октября 2022, 14:39

«Реальность выглядит иначе». Премьер-министр Венгрии призвал вести переговоры по Украине с США

Общество

11 октября 2022, 14:38

Фейк: в Москве мобилизуют бездомных

Армия

11 октября 2022, 14:38

Организациям ОПК рассказали о правилах оформления списков работников для отсрочки

Наука

11 октября 2022, 14:40

Ученые предположили, с чем может быть связан феномен «дежа вю»

Colorado State University: «дежа вю» формирует в первую очередь зрительные образы

Читать 360tv в

Ученые из Колорадского университета (Colorado State University) попыталась разобраться, с чем связан феномен «дежа вю», и обратились к трудам своего коллеги Алана Брауна. Об этом сообщил сайт kp.ru.

«Дежа вю» в переводе с французского языка означает «уже виденное». Этот феномен создает для человека иллюзию того, что настоящее встретилось с прошлым, и приходится заново его переживать.

Реклама

Ученые считают, что наиболее убедительным объяснением «дежа вю» является предположение о том, что этот феномен формируют зрительные образы. То есть человеческий мозг обнаруживает хоть какое-то пространственное сходство текущей ситуации и той, в которой он когда-то уже находился.

Реклама

Еще одно объяснение «дежа вю» появилось у исследователей из Университета Масарика (Чехия) и Университета Эксетера в Великобритании. Они связали этот феномен с нейрофизиологической аномалией.

Магнитно-резонансная томография показала, что в коре и подкорке головного мозга людей, подверженных «дежа вю», серого вещества было меньше, чем у тех, кто никогда не путал настоящее с прошлым.

Несмотря на проделанную работу, ученые не прекращают исследования в этом направлении, открывая новые объяснения загадочному феномену.

Ученые

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама