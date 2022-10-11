Ученые предположили, с чем может быть связан феномен «дежа вю» | 360°

Наука 11 октября 2022, 14:40 Поделиться Telegram

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Viber Ученые предположили, с чем может быть связан феномен «дежа вю» Colorado State University: «дежа вю» формирует в первую очередь зрительные образы Unsplash

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Ученые из Колорадского университета (Colorado State University) попыталась разобраться, с чем связан феномен «дежа вю», и обратились к трудам своего коллеги Алана Брауна. Об этом сообщил сайт kp.ru.

«Дежа вю» в переводе с французского языка означает «уже виденное». Этот феномен создает для человека иллюзию того, что настоящее встретилось с прошлым, и приходится заново его переживать.

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Ученые считают, что наиболее убедительным объяснением «дежа вю» является предположение о том, что этот феномен формируют зрительные образы. То есть человеческий мозг обнаруживает хоть какое-то пространственное сходство текущей ситуации и той, в которой он когда-то уже находился.

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Еще одно объяснение «дежа вю» появилось у исследователей из Университета Масарика (Чехия) и Университета Эксетера в Великобритании. Они связали этот феномен с нейрофизиологической аномалией.

Магнитно-резонансная томография показала, что в коре и подкорке головного мозга людей, подверженных «дежа вю», серого вещества было меньше, чем у тех, кто никогда не путал настоящее с прошлым.

Несмотря на проделанную работу, ученые не прекращают исследования в этом направлении, открывая новые объяснения загадочному феномену.

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