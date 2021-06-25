Ученые предложили лечить ожирение печени хмелем

Ученые из Университета штата Орегон провели исследования, которые показали, что вещества, которые содержатся в хмеле, могут помочь предотвратить накопление жира в печени. Об этом рассказала Pravda.Ru.

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) появляется, как ясно из названия, не от злоупотребленая алкоголем, а от неправильной диеты с высоким содержанием жиров и инсулинорезистентности.

Содержащееся в хмеле вещество ксантогумол продуцирует тетрагидроксантогумол, который как раз и борется с накоплением жира в печени.

Ученые провели исследование на мышах, разделив их на группы. Все мыши получали пищу с большим количеством жира, но некоторые — с добавлением ксантогумола и тетрагидроксантогумола. Оказалось, что мыши, которые получают в качестве добавки вырабатываемые хмелем вещества, медленнее набирают вес, также у них стабилен уровень сахара в крови.

Исследователи считают, что в дальнейшем хмель может помочь в лечении неалкогольного ожирения печени у людей.