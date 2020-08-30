Ученые потребовали сделать лабораторных мышей счастливыми

Команда ученых Университета Ньюкасла заступилась за самых маленьких и беззащитных сотрудников своих лабораторий, мышей. Они призывали коллег обращаться с ними бережно и аккуратно, тем более, что счастливые грызуны показывают совсем другие результаты при опытах и исследованиях.

В отчете, опубликованном в журнале Proceedings of the Royal Society, ученые сообщили, что долгосрочное эмоциональное благополучие мышей влияет на то, как они реагируют на положительные или отрицательные стимулы. Это имеет решающее значение для понимания их поведения при проведении опытов для таких дисциплин как нейробиология, эволюционная биология и наука о благополучии животных. Исследования в этих областях обычно сосредоточены на ослаблении отрицательных эмоций у животных. Получается, что испуганные мыши не могут дать ясное понимания условий, в которых они испытывают положительные эмоции.

Для изучения поведения животных их эмоциональный фон чрезвычайно важен, поэтому лучше не поднимать мышку за хвост во время лабораторных исследований.

Ученые выяснили, что более щадящим методом является использование прозрачного пластикового туннеля, трубочки, в которую сажается подопытный грызун. Схваченная за хвост мышь даже на предложенный в качестве компенсации сахарный сироп реагирует негативно.

Согласно результатам последних исследований, мышка, которую экспериментатор брал в руки, намного эффективнее справлялась с когнитивными задачами. Это открытие потенциально может привести к снижению потребности в повторных исследованиях.

Тем более, что ученые всего мира сейчас переживают так называемый кризис репликации. Они попросту не могут повторить примерно половину исследований своих коллег, так как мыши в одинаковых заданных условиях выдают разные реакции.

Отсюда следует печальный вывод — большинство полученных данных о работе человеческого разума могут быть неверными.

Если такая простая вещь, как обращение с лабораторным мышами, может повлиять на результаты опытов, несомненно, с животными надо обходиться помягче.

Наилучшие условия существования обеспечат получение научно обоснованных результатов, на которые не будут влиять такие факторы, как рассерженный или напуганный грубым обращением грызун.