Ученые поняли механизм старения. Оно происходит по двум путям

Старение оказалось программируемым в организме процессом. Американские ученые пришли к выводу, что клетки стареют не из-за накопления в них вредных веществ.

Специалисты Калифорнийского университета в Сан-Диего изучили дрожжевые клетки. Результаты их исследований опубликовал научный журнал Science.

Оказалось, что у этих клеток две разные формы старения. Одну запускает деградация ядрышек, вторую — поражения митохондрий.

Ученым удалось на основе сделанных выводов разработать модели, которые препятствуют развитию старения. Они полагают, что к старению клеток приводят так называемые законсервированные процессы — изменение хроматина и уменьшение митохондрий.

Но путь, по которому пойдет старение определенной клетки, эксперты так и не установили.

Российские ученые допустили, что у человека еще в младенческом возрасте закладывается предрасположенность к старческим болезням.