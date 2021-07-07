Ученые подтвердили эффективность и безопасность «Спутника V»

Научный британский журнал Nature опубликовал статью о российской вакцине «Спутник V». В материале говорится, что препарат подтвердил свою эффективность и безопасность.

В статье отмечается, что «Спутник V» — вакцина против коронавируса, то есть она использует сконструированный аденовирус в качестве механизма доставки генетического кода белка шипа SARS-CoV-2 в клетки человека. В отличие от препаратов Johnson & Johnson и AstraZeneca, «Спутник V» использует разные аденовирусы.

Исследователь биотехнологии из Сколково Дмитрий Кулиш объяснил, что у двух аденовирусов существуют разные методы введения своего генетического материала в клетку-хозяина. Это повышает вероятность успешной доставки вирусного генетического материала. Об этом написала Lenta.ru.

Автор статьи Бьянка Ногради напомнила о том, что «Спутник V» является первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Препарат одобрили более чем в 60 странах мира. При этом вакцина еще не получала одобрение от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA).

«Спутник V» был разработан Центром имени Гамалеи. В России препарат был зарегистрирован 11 августа 2020 года.

Недавно стало известно, что вакцинироваться от коронавируса разрешено и беременным. В некоторых случаях это даже необходимо.