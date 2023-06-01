Наука 01 июня 2023, 14:51 Ученые подсчитали оптимальное время игр дошкольников в телефоне Кентерберийский университет разрешил ребенку проводить в телефоне до двух часов в день Freepik

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Слишком частое использование дошкольниками телефонов ухудшало их восприимчивость к изучению языков, других дисциплин и мотивацию участвовать в активностях со сверстниками. К такому выводу пришли ученые Кентерберийского университета в Новой Зеландии и Калифорнийского университета в США, сообщила «Газета.ru».

Они провели исследование «Взросление в Новой Зеландии», в рамках которого проанализировали данные о шести тысячах детей. Ученые решили выяснить, как времяпрепровождение перед экраном влияло на умственные способности в возрасте от девяти месяцев до восьми лет.

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Самые низкие баллы за знание языков и обучаемость набрали дети, которые с девяти месяцев до пяти лет проводили перед телефонами больше времени, чем остальные. У них же чаще других испытуемых с пяти до восьми лет возникали проблемы в общении со сверстниками. Такие дети реже участвовали в походах, массовых мероприятиях и других командных развлечениях.

Ученые вычислили оптимальное время проведения детьми с гаджетами. Они посоветовали не подпускать их к экрану до двух лет. До пяти лет исследователи разрешили давать телефон максимум на час, старше — на два.

Всемирная организация здравоохранения дала похожие рекомендации. Детям до года запретили давать гаджеты, а тех, что постарше, подпускать к экрану больше чем на час.