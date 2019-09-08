Ученые: плохое поведение в детстве приводит к бессоннице во взрослом возрасте

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Исследование провела группа ученых из Университета Флиндерса (Аделаида, Австралия) под руководством Йоханнеса Адама Мелаку. При проведении эксперимента они использовали информацию из исследования United Kingdom 1970 Birth Cohort Study о британцах, родившихся в 1970 году.

Свое внимание ученые сосредоточили на поведенческих проблемах участников исследования в возрасте пяти, десяти и шестнадцати лет. Эксперты проверили, были ли эти люди склонны к вандализму, издевательствам над сверстниками, агрессии и другим проблемам.

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Затем ученые проверили участников на наличие бессонницы в зрелом возрасте. Для этого использовались личные опросы британцев, которые проводились, когда им было по 42 года. Также исследователи учитывали и ряд других факторов, таких как курение, социальный статус, потребление алкоголя, наличие психических заболеваний.

В итоге авторы исследования пришли к выводу, что чаще всего взрослые люди страдали от симптомов бессонницы, если для них были характерны поведенческие отклонения в детстве и подростковом возрасте.

Таким образом, свидетельствует исследование ученых, проблемы с бессонницей можно решить превентивно. Как фактор риска в этом случае можно рассматривать агрессию, раздражительность в