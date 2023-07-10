Наука 10 июля 2023, 13:44 Ученые ПИМУ создали пленку для эффективного заживления тяжелых ожогов

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Специалисты из Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) создали полиуретановую пленку с коктейлем вирусов для эффективного санирования тяжелых ожогов. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу программы Минобрнауки России «Приоритет 2030».

Ученые выяснили, что при нанесении микса из бактериофагов пленка уничтожает вредоносную микрофлору в ране и заживляет ее в короткие сроки. В настоящее время, когда бактерии выработали защиту от антибиотиков, вирусы становятся главным средством борьбы с патогенами.

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Отмечается, что даже при условии невосприимчивости к антибиотикам, пленка обеспечит длительную жизнеспособность бактериофагов.