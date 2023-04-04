Наука 04 апреля 2023, 18:57 Ученые ПИМУ смогли создать искусственный мозг в пробирке

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Ученые из Нижнего Новгорода смогли создать искусственный мозг в пробирке. Такой информацией поделился ректор Приволжского медуниверситета Николай Карякин. Об этом сообщила Pravda-nn.ru.

Руководителем исследовательской группы выступила директор Института фундаментальной медицины ПИМУ Ирина Мухина.

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Как сообщил Карякин, на данный момент мозг не способен функционировать как человеческий. Однако специалисты зафиксировали сигналы от нейронов, которые в дальнейшем необходимо будет расшифровать.