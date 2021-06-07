Ученые оживили пробывших 24 тысячи лет в мерзлоте червей

Несколько червей-коловраток, найденных на востоке Якутии, вернули к жизни. Примитивные многоклеточные пробыли в вечной мерзлоте свыше 24 тысячи лет.

Группа ученых из России, США, Германии и Чехии исследовали жизнеспособность коловраток в неблагоприятных условиях. Результаты наблюдений биологов опубликовал журнал Current Biology.

Указанный вид червей относится к одному из самых примитивных видов многоклеточных животных и отличается невероятной живучестью. Они способны переносить длительные и резкие засухи, впадая в анабиоз.

Ученые нашли в образцах вечной мерзлоты, собранных у берегов реки Алазеи на глубине 3,5 метра, несколько жизнеспособных коловраток. Их размножили в лаборатории, изучив геном и проследив, перенесут ли черви повторную заморозку.

Специалисты назвали полученные данные самым надежным свидетельством способности многоклеточных живых существ прожить десятки тысяч лет с практически полностью остановившемся обменом веществ.

«Мы реализовали давнюю мечту писателей-фантастов — открыли свидетельства того, что многоклеточное существо можно заморозить и хранить на протяжении многих тысяч лет, а затем вернуть его к жизни», — заметил научный сотрудник Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН Станислав Малявин, слова которого привел EurekAlert!.

Древние родичи современных коловраток, считают ученые, выработали некий защитный механизм. Если удастся его открыть и понять, то можно узнать, как защитить ткани человека или других млекопитающих от разрушения при заморозке.