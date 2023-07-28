Наука 28 июля 2023, 17:20 Ученые оживили червя, пробывшего в сибирской вечной мерзлоте около 46 тысяч лет PLOS Genetics: ученые оживили червя-нематоду, пробывшего в вечной мерзлоте 46 тысяч лет

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Ученые оживили несколько особей червя-нематоды, которые пробыли десятки тысяч лет в вечной мерзлоте на северо-востоке Сибири, возле Колымы. Результаты исследования опубликовали на сайте PLOS Genetics.

Радиоуглеродное датирование позволило установить, что эти особи «находились в криптобиозе с периода позднего Плейстоцена» (примерно 46 тысяч лет назад). Червей извлекли с глубины около 40 метров.

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По данным канала Sky News, их оживили под водой. Ученые рассказали журналистам, что эти черви оставались в анабиозе «намного дольше, чем кто-либо считал возможным». В итоге они прожили менее месяца, но произвели на свет более сотни новых поколений.

Исследователи рассчитывают, что сделанное ими открытие будет способствовать более глубокому пониманию процесса эволюции. Предполагается, что если отдельные особи способны выжить через столь долгое время, теоретически можно возродить некоторые вымершие виды.