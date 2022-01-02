Ученые оценили величину ущерба от штамма «омикрон» для легких

Штамм «омикрон» коронавируса наносит легким гораздо меньший вред, чем это делали предыдущие версии инцекции. К такому выводу пришли американские и японские ученые из медицинского факультета Вашингтонского унивреситета, Висконсинского университета в Мэдисоне и Токийского университета. Препринт иследования опубликован в журнале Research Square.

В результате исследований ученые пришли к выводу, что «омикрон» может вызывать менее тяжелое течение заболевание. Специалисты ставили опыты на мышах и хомяках. Зараженные «омикроном» грыуны в большинстве испытывали более легкие симптомы и реже теряли вес.

Также о меньшей опасности для клеток легких от «омикрона» в сравнении с «дельтой» сообщали исследователи из Кембриджского института терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний.

По данным журнала The Telegraph, который ссылается на ученых Национального института инфекционных заболеваний в Южной Африке и Университета Претории, при «омикроне» уровень смертности на 75% ниже, чем у более ранних штаммов коронавируса. Исследователи полагают, что в ближайшее время произойдет разделение показателей заболеваемости и смертности, что будет означать конец эпидемии и переход к эндемической фазе.

Ранее сообщалось, что эпидемиологическая обстановка на территории США остается сложной. Одним из центров распространения нового штамма «омикрон» стал Нью-Йорк. По последним данным, в штате только за последние десять дней заболеваемость COVID-19 выросла в два раза.