Ученые отправились в экспедицию по тундре на Ямале

Группа ямальских ученых отправилась в научную экспедицию. Специалисты выяснят, что происходит со снегом в арктической тундре и как это влияет на кочевников и оленей. Об этом сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».

Исследователи взяли с собой два трэкола, прицеп и десятки килограммов оборудования. Вскоре они узнают, как в регионе меняется снежный покров, почему образовался плотный наст и ледяная корка. Такие природные явления зафиксировали в сеяхинской тундре в конце ноября.

Также ученым предстоит выяснить, как справляются с ситуацией жители тундры, будет ли падеж оленей и как это можно исправить.

«Нас, как антропологов, как людей, которые изучают культуру, в данном случае — культуру коренного населения ЯНАО, интересует, как реагируют люди, как реагируют животные. Что эта зима принесла в хозяйстве, какие проблемы — комплекс вопросов», — рассказал младший научный специалист Арктического научно-исследовательского стационара института экологии растений и животных УрО РАН Александр Волковицкий.

Помимо этого, в экспедиции необходимо исследовать снег с точки зрения загрязнения его микропластиком. Участники группы возьмут пробы. Результаты покажут, есть ли он в ямальской тундре и как далеко занесло мелкие искусственные частицы.

Ученые преодолеют 800 километров — через Сеяху до Сабетты и обратно. По пути они будут останавливаться у местных жителей и вести наблюдения.