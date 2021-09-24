Ученые открыли светящегося суслика

Зоологи из Университета Джорджии обнаружили необычное свойство у юго-восточных гоферов, или карманных сусликов (млекопитающее из отряда грызунов) — некоторые части их тела светятся в ультрафиолетовом излучении. Об этом написал сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на Sci-news.

При помощи ультрафиолетового фонарика исследователи обнаружили флуоресценцию на шерсти, голой коже и в защечных карманах грызунов. Выяснилось, что гоферы светятся ярко-оранжевым цветом в передней части тела. На спине свечение тускнеет, а самые яркие участки — там, где светлая шерсть, это лапы и морда.

Для чего грызунам нужна флуоресценция, ученые пока не знают. Скорее всего, это свойство связано с ночным образом жизни гоферов.

Гоферы — грызуны, обитающие в Северной Америке — ведут подземный образ жизни. Они роют норы, имеют большие резцы и глубокие защечные карманы, из-за которых эти грызуны и получили название «карманный суслик».