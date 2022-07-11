Ученые открыли «режим энергосбережения» мозга, который притупляет зрение

Ученые из Эдинбургского университета обнаружили «режим энергосбережения» у мозга, возникающий при недоедании. Мыши в таком режиме теряли возможность видеть мелкие детали. Ученые предположили, что недостаточное количество пищи может затрагивать и другие процессы, написал сайт Quanta Magazine.

Группы нейробиологов из лаборатории Натали Рошфор выявила стратегию энергосбережения в зрительных системах мышей. Ученые обнаружили, что когда грызунов лишали достаточного количества пищи в течение нескольких недель для потери 15-20% от их нормального веса, то нейроны в зрительной коре уменьшали количество аденозинтрифосфата (АТФ) на 29%.

АТФ используется мозгом в качестве подпитки для обработки информации. И поскольку в «режиме малой мощности» нейроны менее точно обрабатывали визуальные сигналы, недоедающие мыши хуже справлялись со зрительной задачей.

«То, что вы получаете в этом режиме энергосбережения, — это скорее изображение мира с низким разрешением», — пояснил автор исследования Захид Падамси.

Новая работа поможет ученым разобраться, как недоедание или даже некоторые виды диеты влияют на мировосприятие людей.

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