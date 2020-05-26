Ученые открыли новый половой гормон, который поможет при бесплодии

Ученые исследовали генные мутации рыб и обнаружили фермент, стимулирующий их сексуальные функции. Он работает как гормон, и его изучение может открыть новые методы лечения бесплодия у людей.

Канадские биологи из Оттавского университета вместе со своими коллегами из Института гидробиологии Китайской академии наук проводили эксперименты по редактированию генов у рыбок данио. Они изучали генные мутации и их влияние на половые функции рыбок.

Согласно данным исследования, ученые выявили что мутация генов пептида секретогранина-2 стала причиной того, что самцы не обращали внимание на самок и не оплодотворяли их икру, хоть рыбки выглядели абсолютно здоровыми.

Секретогранин-2 является крупным белком, который необходим для нормального жизненно важных других клеток. Этот белок есть у других животных и человека. По словам ученых, он может быть разделен на части специальными ферментами.

«Мы обнаружили, что один его небольшой фрагмент, называемый пептидом секретоневрина, важен для стимуляции половой функции», — указал руководитель исследования Вэнса Трюдо.

Биологи однократно вводили пептид секретоневрина рыбам, что частично восстановило половую функцию у дефектных рыб. Пока ученые пришли к выводу, что фермент влияет на клетки в мозге и гипофизе, увеличивая высвобождение гормонов. Это означает, что мутации секретогранина-2 нарушают сексуальную функцию у животных, а секретоневрин теоретически может это исправить. Это поможет разработать новые методы лечения бесплодия у человека.