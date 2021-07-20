Ученые открыли новый вид альпийского мотылька

Ученые из Швейцарии и Австрии открыли новый вид альпийского мотылька. Об этом сообщило ИА Nation News.

Всего в Альпах есть около пяти тысяч видов разных мотыльков. Считается, что они все почти полностью исследованы, поэтому обнаружение нового было очень неожиданным.

Подробностей о новом виде пока нет, но предполагается, что их гусеницы живут в корнях растений. Назвали вид Dichrorampha velata, что переводится как «скрытый».

Ранее в Японии ученые из Токийского университета обнаружили водоросли, которые имеют три пола. Это мужской пол, женский пол и третий пол, который исследователи назвали «бисексуальным». Обычно водоросли размножаются путем клонирования или половым путем (с партнером).

Новый вид водорослей, который ученые назвали Pleodorina starrii, отличается от ранее известных водорослей. Эти водоросли могут спариваться как с самками, так и с самцами, а «бисексуальная» форма водоросли имеет и женские, и мужские репродуктивные клетки. Ученые отметили, что имеют дело с новой системой спаривания, уникальной для этих растений.