Ученые открыли механизм, останавливающий старение
Ученые из МГУ совместно с коллегами из Швейцарии и Германии обнаружили препятствующий старению механизм в митохондриях клеток животных. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на журнал Proceedings of National Academy of Sciences.
Митохондрии обеспечивают клетку энергией. В процессе получения энергии образуются активные формы кислорода (АФК), которые являются сильнейшими окислителями. Рост их производства напрямую связан с процессами старения из-за повреждения белков и липидов, а также внесения мутаций в ДНК.
Исследования на мышах, голых землекопах и летучих мышах позволили выявить механизм, снижающий электрический потенциал мембран митохондрий, которого достаточно для насыщения энергией, но недостаточно для производства АФК. Ученые отметили, что этот механизм перестает работать с возрастом, и начинается старение организма.
В дальнейшем ученые рассчитывают найти способ продлить работу этого механизма и отсрочить старение.