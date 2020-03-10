Ученые открыли механизм, останавливающий старение

Митохондрии обеспечивают клетку энергией. В процессе получения энергии образуются активные формы кислорода (АФК), которые являются сильнейшими окислителями. Рост их производства напрямую связан с процессами старения из-за повреждения белков и липидов, а также внесения мутаций в ДНК.

Исследования на мышах, голых землекопах и летучих мышах позволили выявить механизм, снижающий электрический потенциал мембран митохондрий, которого достаточно для насыщения энергией, но недостаточно для производства АФК. Ученые отметили, что этот механизм перестает работать с возрастом, и начинается старение организма.

В дальнейшем ученые рассчитывают найти способ продлить работу этого механизма и отсрочить старение.