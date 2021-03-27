Ученые: особый ген заставил кроликов передвигаться прыжками на передних лапах

Кролики очень редкой породы sauteur dʼAlfort ходят на передних лапах, так как не умеют прыгать. Ученые из Университета Порту в Португалии и Уппсальского университета в Швеции выяснили причину этого явления. Исследование было опубликовано в журнале PLOS Genetics.

Кролики наделены патологическими изменениями в гене RORB, выполняющими определенную функцию в нервных клетках спинного мозга. Какую — пока неясно. По такой причине эти грызуны в принципе не умеют прыгать. Их мозг не способен скоординировать действия задних лапок для прыжка. При этом передние работают как положено.

Значит, для sauteur dʼAlfort проще ходить на передних лапах, чем прыгать на задних.

Ученые из Португалии и Швеции узнали про ген RORB благодаря совместному исследованию. Они скрестили кроликов породы sauteur dʼAlfort с новозеландской белой породой — обычными прыгучими кроликами и изучили геномы 52 потомков. У грызунов, которые не могли прыгать, обнаружилась мутация в гене RORB.

Нарушения работы RORB приводят к резкому сокращению количества нейронов в спинном мозге и проблемам с передачей сигналов от него к головному. В результате животные перемещаются такой необычной походкой. Однако RORB не связан непосредственно с прыжками, заявили исследователи. Его мутации нарушают типичную для вида походку в целом.

Открытие позволит ученым понять в будущем природу других заболеваний спинного мозга. Более ранние исследования мутаций этого гена показали, что мыши с такой проблемой преодолевают расстояния «утиной» походкой.

У представителей sauteur dʼAlfort также часто наблюдаются нарушения зрения, в частности слепота и катаракта, отметила «Газета.ru».