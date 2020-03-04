Ученые определили, когда была создана найденная в Крымской бухте голова

По данным информагентства, в 2017 году археологи изучали скопление древней керамики на дне Керченской бухты. Среди найденных артефактов оказался терракотовый слепок головы, которая могла украшать нос корабля.

«Как показали первичные исследования, голова (возможно, античного божества) была сделана из пористой глины методом оттиска с матрицы», — пояснили в пресс-центре Института археологии.

Античный мастер, который создал голову, обозначил гравировкой по сырой глине бороду и волосы. Затем изделие обожгли. Эту технологию широко применяли уже в VI веке до нашей эры. Ученые выяснили точную дату создания статуи — V век до н. э.

В конце февраля группа турецких, американских и британских археологов обнаружила на юге Турции затерянный город. Он существовал с 1400 года по 600 год до н. э.

«Внутри кургана мы собираемся найти дворцы, памятники, жилые дома. Стела стала изумительной, невероятно удачной находкой, но это только начало», — обратили внимание специалисты.