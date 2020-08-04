Ученые определили, как на самом деле движутся сперматозоиды

Специалисты обратили внимание, что сперматозоиды плавают не за счет боковых движений хвоста как змеи, а производят быстрые вращения всем телом. Более 300 лет эксперты полагали, что эти клетки извиваются подобно змеям. В действительности они «ввинчиваются в жидкость», вращаясь и делая около 20 оборотов в секунду, пишет сайт «Русская планета».

Исследователи подчеркнули, что такое открытие поможет в создании более действенных методов лечения мужского бесплодия.