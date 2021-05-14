Ученые определили эпоху создания великана из Серн-Эббаса

Британские ученые определили время создания древнего геоглифа «Великан из Серн-Эббас». Об этом сообщило «Би-би-си».

Геоглиф долгое время вызывал споры в научной среде. Предполагалось, что он являлся карикатурой на руководителя Английской революции Оливера Кромвеля. Однако сейчас выяснилось, что «Великан из Серн-Эббас» появился раньше.

Археологи утверждают, что гигантское меловое изображение человека создали древние саксы больше тысячи лет назад. Исследователи предположили, что на геоглифе изображено раннее божество англосаксонского пантеона. Ученые отметили, что в 978 году рядом с геоглифом было основано аббатство Серн. Оно хотело отвлечь местных жителей от поклонения раннему англосаксонскому богу по имени Хейл или Хейлит. Поэтому исследователи подумали, что геоглиф изображает бога Хейлита.

Время создания «Великана из Серн-Эббаса» установили после анализа образцов почвы, написало ИА Nation News. На это ученые под руководством Майка Аллена из Allen Environmental Archeology потратили почти год.

Фигура гиганта высечена на склоне холма в деревне на юге Англии. На нем изображен обнаженный мужчина с дубинкой в руках. Геоглиф появился путем рытья траншей. Самые ранние упоминания об огромной фигуре зафиксированы 300 лет назад. Ученые допустили, что про геоглиф забыли вскоре после его создания, поэтому он зарос травой.