Ученые описали закономерности эволюции насекомых

Ученые из Кельнского университета проанализировали участие сигнальных белков в развитии насекомых. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на зарубежные СМИ.

По их данным, эти вещества отвечают за формирование дорсально-вентральной оси у насекомых. Значимость белков постоянно росла в процессе эволюции. Похожие закономерности были выявлены в развитии полевого сверчка и плодовой мухи Drosophila. Это открытие поможет ученым исследовать механизмы параллельной эволюции.