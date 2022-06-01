Ученые Оксфорда выяснили, почему Уран и Нептун отличаются по цвету

Нептун и Уран, несмотря на схожие характеристики, обладают различным видом. Ученые Оксфордского университета выяснили, в чем заключается причина внешних различий. Об этом сообщил «Интерфакс».

Нептун и Уран окрашены в голубой цвет. Однако оттенок Нептуна в разы интенсивнее, чем у его соседа. Специалисты проанализировали данные космического телескопа Хаббл, инфракрасного телескопа NASA и Северного телескопа Джемини, который расположен на острове Гавайи. Им удалось прийти к выводу, что обе планеты окружает дымка, однако она придает разный оттенок. По словам специалистов, различий между космическими объектами почти не было бы, если бы рядом с ними отсутствовала пелена.

Специалисты пояснили, что редний слой частиц оказывается более толстым на Уране, чем на Нептуне. Нептун обладает более активной атмосферой, чем его сосед, из-за чего слой дымки более тонок. Именно поэтому цвет планы кажется более ярким, передали «Аргументы и факты».