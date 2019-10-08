  • Ученые обратили внимание на способность свиней пользоваться простейшими инструментами

    08 октября 2019, 16:29

    Артур Блянихов

    Ученые заметили, что простейшими инструментами могут пользоваться свиньи. Это подтвердила висайская бородавчатая свинья Присцилла, которая живет в парижском зоопарке. На видео она копает землю с помощью палки. Об этом сообщило ИА Nation News.

    На кадрах видно, что Присцилла в начале роет землю пятачком, затем она хватает зубами плоскую деревяшку и начинает орудовать ей, как лопаткой. Ученые отметили ловкость, с которой животное управлялось с инструментом.

    Исследователи признались, что умение свиней пользоваться подручными предметами стало для них важным открытием. Это позволит утверждать, что изменять окружающую среду могут не только люди, но и прочие виды.