Ученые обнаружили новый канцероген

Речь идет о метилмалоновой кислоте, которая является побочным продуктом, выделяемым при метаболизме. С возрастом она накапливается в организме, повышая при этом вероятность развития онкозаболеваний.

Данный канцероген запускает ген SOX4. Тот в свою очередь побуждает раковые клетки вести себя агрессивнее. Помимо этого он влияет на привыкание организма к некоторым лекарствам, которые применяются для лечения рака.

Исследователи провели эксперимент на лабораторных мышах и подтвердили теорию. После блокировки гена SOX4 организм стал восприимчивым к лекарствам, а активность раковых клеток снизилась.

Открытие позволит разработать новые методы лечения онкобольных.

Тем не менее исследователи пока не до конца изучили механизм образования канцерогена. Они считают, что метилмалоновая кислота накапливается не только в процессе возрастных изменений, но и из-за употребления белковой пищи.