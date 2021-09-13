Ученые обнаружили вред избытка свободного времени

Избыток свободного времени негативно влияет на чувство благополучия человека. К такому выводу пришли ученые из США.

Результаты исследования были опубликованы в Journal of Personality and Social Psychology.

На первом этапе исследователи из Калифорнийского и Пенсильванского университетов изучили данные двух опросов, в которых приняли участие более 35 тысяч человек.

В одном из опросов респонденты детально рассказали, чем занимались последние 24 часа и как это это отразилось на них. Самочувствие участвующих в опросе улучшилось после двух часов свободного времени. Однако после пяти часов ничегонеделания оно стало ухудшаться. Анализ другого опроса выявил аналогичный вред для чувства благополучия.

На втором этапе ученые провели два онлайн-эксперимента. В них приняли участие более шести тысяч человек. Сначала участников эксперимента просили представить, что на протяжении шести месяцев у них будет только установленное количество свободного времени. В случайном порядке им назначили от 15 минут до семи часов, а затем попросили описать свои чувства. У людей с минимальным и максимальным временем самочувствие оказалось хуже.

На втором этапе участникам эксперимента назначили среднее количество часов свободного времени — 3,5 часа, либо максимальное — семь часов. И попросили потратить его на продуктивные или непродуктивные занятия. При выполнении последних даже при большем количестве свободного времени самочувствие ухудшалось.