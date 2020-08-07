Ученые обнаружили внеземное происхождение многообразия жизни

Японские ученые обнаружили, что многообразие жизни на Земле, спровоцированное резким ростом содержания фосфора, имеет внеземное происхождение. Его принесли падающие астероиды 800 миллионов лет назад.

Как сообщил РИА «Новости» профессор Тэрада, именно тогда на Луне возникли кратеры. Их образовали космические тела до десяти километров величиной, предположительно осколки астероида.

Тоже самое произошло с Землей, но в 20-24 раза сильнее. В сумме на планету и на ее спутник прилетело около 40 триллионов тонн. В то время на Земле уже существовали простейшие организмы.

Профессор рассказал, что согласно исследованию ученых в 2017 году, резкое (в 4 раза) увеличение концентрации фосфора 750-800 миллионов лет назад в море могло простимулировать развитие различных форм жизни на Земле.

«Нам известно качество и количество столкнувшихся с Землей небесных тел и также достоверно то, что огромное количество фосфора было принесено в океан из внеземного пространства. Это количество более чем в 10 раз превышало то, которое было на тот момент в океане. Мы можем с уверенностью утверждать, что в результате морская среда изменилась», — подчеркнул он.

Ранее считалось, что 700 лет назад было много фосфора на суше, но мало в океане. Из-за выветривания и деятельности вулканов фосфор попал в океан и спровоцировал биологическое эволюционирование.

Ученый подчеркнул, что не оспаривает этот сценарий. Но также автор исследования уверен, что резкое увеличение фосфора в мировом океане имело внеземное происхождение из-за падений астероидов, принесших с собой фосфор.