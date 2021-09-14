Ученые обнаружили в космосе загадочный радиосигнал
Астрофизики из Сиднейского университета обнаружили повторяющийся радиосигнал неизвестного происхождения, исходящий из центра Млечного пути. Об этом написала «Политика сегодня» со ссылкой на The Astrophysical Journal.
Телескоп зафиксировал сигнал 13 раз а последний год. Ученые пока не смогли идентифицировать или расшифровать сигнал. Они отмечают, что сигнал то появляется в течение нескольких недель, то резко пропадает, что нехарактерно для подобных явлений.
Пока исследователи не знают, от чего исходит сигнал, но предполагают, что столкнулись с чем-то неисследованным ранее.