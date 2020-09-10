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    10 сентября 2020, 16:30

    Ученые обнаружили в Антарктиде морских пауков. Они склонны к гигантизму

    Алена Макаренко

    Ученые впервые рассказали о находках восьмилетней давности. Эти неизвестные науке существа они обнаружили в Антарктиде. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Express.
    Ученые обнаружили в Антарктиде морских пауков. Они склонны к гигантизму

    В 2012 году исследовательское судно RV Tangaroa из Новой Зеландии прибыло к берегам Антарктиды. На борту находилась международная группа ученых. Они привезли множество современных приборов для обнаружения различных объектов живой и неживой природы. Своей целью специалисты поставили морское дно в районе моря Росса.

    В той экспедиции специалисты использовали глубоководные камеры высокого разрешения. Приборы на проводках спускали в воду под кораблем. Доктор биологических наук Дэйв Боуден рассказал о богатом биоразнообразии континентального шельфа моря Росса. Это объясняется тем, что данная зона в течение долгих веков была изолирована от остальной части планеты.

    Тогда ученые обнаружили морских пауков, склонных к гигантизму. В основном они состоят из ног, тела практически нет. Животные не похожи на своих собратьев, которые уже изучены.

    Кроме того, во время экспедиции 2012 года исследователи нашли многощетинковых червей. В других регионах обитания они обычно прячутся под камнями, но найденные в Антарктиде так себя не вели.

    Еще одна уникальная находка — неизвестное ранее существо, которое можно поставить в ряд вместе с морскими ежами и криноидеями — морскими лилиями. Раньше его встречали только в летописи окаменелостей.

    Новости SMI.FM