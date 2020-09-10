Ученые обнаружили в Антарктиде морских пауков. Они склонны к гигантизму

В 2012 году исследовательское судно RV Tangaroa из Новой Зеландии прибыло к берегам Антарктиды. На борту находилась международная группа ученых. Они привезли множество современных приборов для обнаружения различных объектов живой и неживой природы. Своей целью специалисты поставили морское дно в районе моря Росса.

В той экспедиции специалисты использовали глубоководные камеры высокого разрешения. Приборы на проводках спускали в воду под кораблем. Доктор биологических наук Дэйв Боуден рассказал о богатом биоразнообразии континентального шельфа моря Росса. Это объясняется тем, что данная зона в течение долгих веков была изолирована от остальной части планеты.

Тогда ученые обнаружили морских пауков, склонных к гигантизму. В основном они состоят из ног, тела практически нет. Животные не похожи на своих собратьев, которые уже изучены.

Кроме того, во время экспедиции 2012 года исследователи нашли многощетинковых червей. В других регионах обитания они обычно прячутся под камнями, но найденные в Антарктиде так себя не вели.

Еще одна уникальная находка — неизвестное ранее существо, которое можно поставить в ряд вместе с морскими ежами и криноидеями — морскими лилиями. Раньше его встречали только в летописи окаменелостей.