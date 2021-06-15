Ученые обнаружили у пчел способность клонировать себя

Ученые из Австралии обнаружили способность пчел клонировать себя. На такое способна одна из пород африканских медоносных пчел.

Ученые Университета Сиднея заявили, что капские медоносные пчелы (Apis mellifera capensis) способны создавать практически идентичных клонов рабочих самок. Это помогает насекомым вредных последствий девственного размножения. Об этом сообщила «Лента.ru», со ссылкой на журнал Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Эксперты считают, что для пчел способность клонировать себя несет ряд преимуществ. Им не нужно искать партнера для потомства, а у следующих поколений сохраняется первоначальный геном.

Некоторые популяции насекомых развили телитокозный партеногенез, когда самки способны воспроизводить без оплодотворения новых самок. У них самцы рождаются их неоплодотворенных яиц, а самки из оплодотворенных. Однако капские медоносные пчелы с помощью одной мутации могут создавать новых рабочих самок без оплодотворения. На клонирование способны только рабочие самки, но не матка.

Ранее биолог предупредил о последствиях исчезновения пчел. Вымирание насекомых в скором времени скажется на пищевых ресурсах для людей.