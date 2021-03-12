Ученые обнаружили у древних скифов признаки оседлого уклада жизни

Исследователи из Мичиганского университета обнаружили у древних скифов, которые раньше считались кочевым народом, признаки оседлого уклада жизни. Об этом сообщил научный журнал PLOS ONE.

Летописцы Геродот и Плиний Старший писали об этом народе, который жил с VIII века. Территорией его обитания были просторы Евразии. Согласно записям, эти люди всю жизнь находились в странствиях и совершали набеги на другие народы, написал сайт ToDay News Ufa.

По результатам нового исследования, скифы могли жить на одном месте продолжительное время. Еще появились доказательства того, что у них было свое сельское хозяйство. Специалисты провели анализ костей, зубной эмали и выяснили, что эти люди были смесью народов с различными вкусами и интересами.