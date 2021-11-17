Ученые обнаружили связь между влажным климатом и психическим здоровьем

Группа ученых из университетов ООН, Сассекса, Женевы и Университетского колледжа Лондона пришла к выводу, что вызванные изменением климата периоды слишком высокой влажности могут негативно сказываться на психическом здоровье человека. Об этом написало РИА ФАН.

Исследователи проанализировали данные из 60 стран мира в период с 1979 по 2016 годы. Сопоставив данные о климате и статистику по смертности, они пришли к выводу, что большая часть самоубийств приходилась на периоды высокой влажности воздуха. Особенно это касается женщин и подростков.

Ученые предположили, что влажность влияет на способность организма регулировать температуру, вызывая чувство дискомфорта. Это может усугубить состояние людей, страдающих психическими расстройствами.