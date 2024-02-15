Наука 15 февраля 2024, 05:24 Ученые обнаружили странную находку на дне Мариинской впадины Океанограф Райт: ученые нашли бутылку на дне Мариинской впадины Freepik

Читать 360tv в

Исследователи океана сделали неожиданную находку в самой глубокой точке Земли. На глубине 10 900 метров на дне Мариинской впадины они нашли бутылку из-под пива. Об этом сообщила ученый-океанограф Доун Райт в соцсети Х.

По ее словам, находка вызвала тревогу ученых.

Реклама

«Что мы увидели, когда впервые коснулись дна, на глубине более 10 900 метров в Бездне Челленджера? Бутылку пива! Еще одно подтверждение того, что мы, как человечество, должны лучше заботиться об океане», — заявила исследовательница.

В январе 2022 года США вылили в прибрежные воды Лос-Анджелеса 26 миллионов литров нечистот из-за масштабной аварии на канализационной магистрали. А на пляжах индийского города Мумбаи погибли черепахи, наглотавшись пластиковых отходов. В Шри-Ланке пожар контейнеровозе рядом с Коломбо привел к тому, что в воду попали миллионы полиэтиленовых гранул, а проглотившие их рыбы погибали.