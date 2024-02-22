Наука 22 февраля 2024, 12:47 Ученые обнаружили сохранившийся скелет гигантского динозавра в Китае

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В Китае палеонтологам удалось найти частично сохранившийся скелет гигантского динозавра, который жил еще в позднемеловую эпоху (72-66 миллионов лет назад). Об этом написало издание Historical Biology.

Как уточнил «Мир 24», найденный скелет состоит из семи шейных и передних спинных позвонков и нескольких ребер. Специалисты присвоили титанозавру ранее неизвестного вида название Jiangxititan ganzhouensis.

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В формации Наньсюн (провинция Цзянси), где и был обнаружен скелет, ранее находили останки разнообразных позвоночных, включая тероподов, орнитоподов, крокодилов, черепах, ящериц и млекопитающих.